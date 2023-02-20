МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Экспорт кукурузы из Аргентины в марте-июне может упасть примерно на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в пятницу на зерновой бирже Росарио (BCR). Это связано с сокращением посевных площадей в текущем сезоне из-за небывалой засухи. Польские фермеры вышли на протест из-за украинского зерна, сообщили СМИ

По оценкам BCR, в марте-июне экспорт кукурузы может составить лишь 8,7 млн тонн. В первые недели посевной кампании было засеяно только 19% площадей, составляющих в целом 7,3 млн гектаров (18,04 млн акров), поскольку многие фермеры надеялись на дожди, которые во многих регионах так и не материализовались.

На прошедшей неделе на BCR второй раз понизили оценку урожая кукурузы, до 42,5 млн тонн в связи с самой сильной засухой за последние 60 лет. В начале сельскохозяйственного цикла в сентябре прогноз предполагал урожай в размере 55 млн тонн.

По мнению BCR, совокупный экспорт кукурузы в текущем сезоне достигнет 27,5 млн тонн.