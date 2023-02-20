МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. В понедельник золото торгуется в узком диапазоне, поскольку ожидания дальнейшего повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США ухудшают перспективы драгоценного металла, не приносящего гарантированный доход, сообщает Reuters.

Около 06.42 по Гринвичу спот-цены на золото прибавили 0,1%, до 1844,24 доллара за унцию. В пятницу котировки опускались до минимума с конца декабря. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,2%, по 1853,10 доллара за унцию.

Золото считается инструментом хеджирования инфляционных рисков. Однако повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения металлом, не приносящим гарантированного дохода.

"Недавние сильные экономические данные и комментарии (руководителей) ФРС, вероятно, отобьют у трейдеров желание (активно наращивать длинные позиции) по золоту, учитывая вероятность дальнейшего повышения процентных ставок", — рассуждает Хареш В., глава исследовательского подразделения в Geojit Financial Services.

"В ближайшее время (цены на) золото могут колебаться в узком диапазоне", — добавил он.

Недавние данные свидетельствуют об устойчивости американской экономики, росте потребительских цен и повышении цен производителей, а также о дефиците на рынке труда. Все это говорит в пользу более длительного периода повышения процентных ставок ФРС.

На прошлой неделе некоторые руководители центрального банка намекнули на необходимость более агрессивного повышения стоимости заимствований, чтобы остудить инфляцию до целевого уровня 2%.

В среду инвесторы будут ждать протоколов недавнего заседания ФРС. Финансовые рынки ожидают, что к маю процентная ставка центрального банка США превысит 5%, а в июле достигнет пика 5,3%.

Индекс доллара снизился на 0,1%, что сделало золото более привлекательным для держателей иных валют.

Позднее на этой неделе инвесторы также будут ждать намеков ФРС на дальнейшие меры по борьбе с инфляцией, а также публикации январского индекса цен расходов на личное потребление (PCE).

Серебро на рынке спот торговалось c повышением на 0,2%, по 21,76 доллара за унцию, платина выросла на 0,4%, до 920,52 доллара. Палладий подорожал на 0,3%, до 1502,05 доллара.

В понедельник торговая активность на рынке может быть снижена ввиду государственного праздника в США.