МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Доллар США снизился в понедельник, но остается около достигнутого в пятницу шестинедельного максимума, передает Reuters. Серия позитивных экономических данных поддерживает ожидания рынком ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

Индекс доллара США, который отражает курс американской валюты против корзины из шести других основных валют, снизился на 0,14%, до 103,83, но находится на 1,8% выше, чем в начале месяца. При этом он нацелен на первый месячный рост с сентября прошлого года. В пятницу он достиг максимума за шесть недель 104,67.

В понедельник объемы торгов, вероятно, будут небольшими, так как рынки США закрыты в связи с празднованием Дня президентов.

Данные США, вышедшие за последние недели, указывают на то, что сохраняется дефицит на рынке труда, инфляция остается повышенной, розничные продажи растут, а цены производителей повышаются. Это усиливает ожидания дальнейшего ужесточения политики ФРС.

В настоящее время рынки прогнозируют, что к июлю ключевая ставка ФРС достигнет максимума чуть ниже 5,3%, поэтому доллар, вероятно, пока исчерпал свой потенциал роста.

"В феврале, на фоне переоценки перспектив ставок ФРС, доллар прошел довольно большой путь, и сейчас вопрос состоит в том, как долго это продолжится", — говорит аналитик ING Тернер.

"Я бы сказал, что большая часть коррекционного роста доллара уже состоялась", — добавляет он.

Заявления представителей ФРС о склонности к жесткой политике также поддерживают доллар.

Между тем два руководителя Европейского центрального банка заявили в пятницу о том, что процентные ставки в еврозоне должны быть несколько выше. После этих заявления рынки повысили прогнозы пика ставки ЕЦБ.

Пара евро/доллар США торгуется почти без изменений, по 1,0694, чуть выше достигнутого в пятницу шестинедельного минимума 1,06125.

"Мы думаем, что процесс дезинфляции в США имеет пространство для еще одной волны во 2-м квартале, тогда как в Европе инфляция, вероятно, будет более стойкой", — говорит Тернер.

"Котировки евро, возможно, будут оставаться на повышенном уровне, тогда как котировки доллара будут более склонны к снижению", — добавляет он, что может оказать поддержку для евро в первой половине года.

Пара доллар США/японская иена торгуется почти без изменений, по 134,18. В пятницу она достигла самого высокого уровня за два месяца 134,11.

Пара австралийский доллар/доллар США выросла на 0,4%, до 0,6909, перед выходом протоколов последнего заседания Резервного банка Австралии (РБА) во вторник.

Пара новозеландский доллар/доллар США снизилась на 0,2%, до 0,6231, при этом внимание рынков сосредоточено на заседании Резервного банка Новой Зеландии, который в среду объявит решение по процентным ставкам.

Ожидается, что РБНЗ лишь немного замедлит темпы ужесточения политики и повысит ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 4,75%.

"При такой высокой инфляции отказ от ужесточения мог бы означать, что в будущем потребуется еще более агрессивное повышение ставок", — говорят аналитики ANZ.

В понедельник Народный банк Китая, как и ожидалось, оставил ключевые процентные ставки без изменений шестой месяц подряд, так как вторая экономика мира демонстрирует признаки дальнейшего восстановления после вызванного пандемией спада.

Пара доллар США/офшорный юань немного укрепилась, до 6,8643. Пара доллар/континентальный юань торговалась по 6,8580.