МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Цены на золото в понедельник повышаются в ожидании публикации данных США, которые могут просигнализировать о дальнейших темпах повышения процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС), передает Reuters.

Около 09.31 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,2%, до 1844,34 доллара за унцию. В ходе предыдущей сессии котировки упали к минимуму с декабря. Фьючерсы на золото на COMEX подорожали на 0,2%, до 1853,70 доллара за унцию.

"Мы по-прежнему ожидаем повышения цен в ближайшие кварталы, однако я полагаю, что в краткосрочной перспективе котировки останутся волатильными, пока экономические данные США не укажут на замедление экономической активности", — отметил аналитик UBS Джованни Стауново.

Опубликованные на прошлой неделе экономические данные указали на устойчивость экономики США и ограниченное предложение на рынке труда. Это вызвало опасения относительно более длительного повышения процентной ставки ФРС.

Инвесторы ожидают публикации протоколов январского заседания ФРС, а также данных по ВВП США, которые могут пролить свет на дальнейшие темпы повышения процентной ставки.

Ряд представителей ФРС на прошлой неделе просигнализировал о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок для того, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2%. "В случае дальнейшего снижения, вызванного укреплением доллара, поддержка для золота может располагаться в диапазоне 1776-1792 доллара, а сопротивление — на 1872 доллара", — отметил Оле Хансен, аналитик Saxo Bank.

Индекс доллара отступил от более чем месячного максимума, установленного в пятницу. Ослабление доллара делает золото, номинированное в американской валюте, более привлекательным для держателей иных валют.

Рынки ожидают, что процентная ставка ФРС достигнет пика в июле на уровне 5,3%. Между тем аналитики полагают, что ралли доллара пока что выдохлось.

Доходность 10-летних казначейских облигаций в пятницу достигла более чем 3-месячного максимума.

Хотя золото считается активом, хеджирующим риски инфляции, повышение процентных ставок ослабляет привлекательность этого металла, не приносящего гарантированного дохода.

Между тем спот-цены на серебро выросли на 0,6%, до 21,85 доллара за унцию, платина подскочила на 1,1%, до 926,67 доллара за унцию, а палладий подорожал на 0,3%, до 1503,12 доллара за унцию.

Объем торгов в понедельник может быть невысоким, так как рынки в США закрыты в связи с празднованием Президентского дня.