МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в понедельник не показывают единой динамики, свидетельствуют данные торгов. Курс доллара продолжает укрепляться к евро

По состоянию на 13.49 мск британский индекс FTSE 100 снизился на 0,01%, до 8 003,94 пункта, французский CAC 40 уменьшился на 0,11%, до 7 339,58 пункта, немецкий DAX — поднялся на 0,01%, до 15 483,35 пункта.

Британский индекс FTSE 100 при этом поддерживается ростом стоимости акций ритейлера спортивных товаров Frasers Group. Бумаги компании дорожают на 3% после объявленного байбека.

На текущей неделе будут опубликованы данные, которые могут быть для рынков сигналом по дальнейшей монетарной политике Федрезерва. Так, в среду выйдет протокол февральского заседания регулятора, а в четверг — вторая оценка по ВВП США за четвертый квартал.

ФРС в прошлом году повысила учетную ставку семь раз, в феврале текущего года ставка также была повышена. Такие меры центробанк принял на фоне высокой инфляции, что в то же время усилило опасения по рискам рецессии, поэтому ожидания по ставке ФРС отражаются на мировых фондовых рынках.