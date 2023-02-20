МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем ускорил снижение на фоне опасений введения новых санкций со стороны Евросоюза и США, следует из данных торгов на Московской бирже и комментария аналитика. "Какой позор!": британцы в ярости из-за нового пакета помощи Украине

Индекс Мосбиржи к 14.34 мск снижается на 1,17%, до 2143,43 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,3%, до 908,25 пункта. На торгах утром индекс Мосбиржи снижался в пределах 0,8%. Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent растет на 0,6%, до 83,5 доллара.

"По-видимому, негативное влияние на рыночные настроения оказало очередное напоминание в западных СМИ о том, что администрация США намерена продолжить ужесточение режима санкций в отношении РФ. Кроме того, Евросоюз планирует объявить очередной пакет антироссийских ограничительных мер уже на текущей неделе", — заявил старший риск-менеджер "Алго Капитала" Виталий Манжос.

ОЧЕРЕДНОЕ СНИЖЕНИЕ

Российский рынок акций вновь снижается после попыток вернуться к росту в заключительную сессию прошлой недели. Большинство бумаг на отечественном фондовом рынке показывают понижательную динамику.

"Любая макростатистика и любые корпоративные новости на этой неделе не будут иметь значения для российского рынка в условиях возможной эскалации геополитической ситуации и нарастающего санкционного давления. О дальнейшей траектории российского фондового рынка можно будет говорить только завтра, после послания президента России (Федеральному Собранию — ред.)", — отмечает Александр Фетисов из Россельхозбанка.

В лидерах снижения — расписки Globaltrans (-3,33%), Polymetal (-2,9%), акции НЛМК (-2,47%),"Распадской" (-2,37%), расписки TCS Group (-2,36%) и акции "Яндекса" (-2,18%).

Рост показывают лишь бумаги ИСКЧ (+1,88%), акции ТГК-1 (+0,32%), "Черкизово" (+0,12%) и обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" (+0,01%).

ПРОГНОЗЫ

Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов ожидает, что с учетом сложившегося внешнего фона участники рынка предпочтут сокращать позиции в российских бумагах, поэтому он считает, что сегодняшние торги закончатся снижением рынка, а негатив может сохраниться еще несколько дней.

"В настоящее время индекс Мосбиржи стабилизировался около своего внутридневного минимума. Текущая глубокая просадка российского рынка акций указывает на высокую вероятность негативного завершения текущих торгов. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в районе 2130-2160 пунктов, с понижением в пределах 0,4-1,8% по итогам дня", — заключает Манжос из "Алго Капитала".