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https://1prime.ru/Financial_market/20230220/839863565.html
Uber запустит в Индии 25 000 электромобилей
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Uber Technologies в следующие три года запустит в Индии для услуг совместных поездок 25 000 электромобилей. Это ее первый шаг по переходу на экобезопасные автомобили... ПРАЙМ, 20.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВ, 20 фев — ПРАЙМ. Uber Technologies в следующие три года запустит в Индии для услуг совместных поездок 25 000 электромобилей. Это ее первый шаг по переходу на экобезопасные автомобили. Электромобили купят партнеры Uber по автопарку у Tata Motors, крупнейшего в Индии производителя электромобилей. Об этом в понедельник агентству Reuters рассказал Прабхжит Сингх, президент индийского и южно-азиатского бизнеса Uber.
"Мы станем крупным катализатором для ускорения развития экосистемы электромобилей", — сказал он Reuters.
Федеральные власти страны и власти местных штатов призывают к дальнейшей электрификации таксопарков. В данном секторе сейчас доминирует стартап в сфере электротранспортных средств BluSmart, который является местным конкурентом Uber.