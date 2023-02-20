МОСКВ, 20 фев — ПРАЙМ. Uber Technologies в следующие три года запустит в Индии для услуг совместных поездок 25 000 электромобилей. Это ее первый шаг по переходу на экобезопасные автомобили. Электромобили купят партнеры Uber по автопарку у Tata Motors, крупнейшего в Индии производителя электромобилей. Об этом в понедельник агентству Reuters рассказал Прабхжит Сингх, президент индийского и южно-азиатского бизнеса Uber.

"Мы станем крупным катализатором для ускорения развития экосистемы электромобилей", — сказал он Reuters.

Федеральные власти страны и власти местных штатов призывают к дальнейшей электрификации таксопарков. В данном секторе сейчас доминирует стартап в сфере электротранспортных средств BluSmart, который является местным конкурентом Uber.