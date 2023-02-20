МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. В понедельник цены на алюминий растут на новостях о сокращении металлургических мощностей в Китае, которое может привести к снижению предложения, передает Reuters.

В 11.10 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME прибавили 1,3%, до 2419 долларов за тонну после падения на 0,3% в пятницу.

Производство алюминия в промышленной китайской провинции Юньнань может снизиться после соответствующих предписаний властей, отметили аналитики.

"Похоже, цены на алюминий получают некоторую поддержку на фоне сокращения производственных мощностей в провинции Юньнань", — отметил Оле Хансен из Saxo Bank.

"Серьезные опасения по поводу перспектив предложения оказываются на руку рынкам металлов", — добавил он.

На выходных власти предписали сократить мощности по производству алюминия в провинции Юньнань еще на 415 000 тонн, говорится в аналитической записке Citi. Производство алюминия в Китае в 2022 году выросло на 4,5% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордного максимума. Увеличению производства поспособствовали ввод в эксплуатацию новых мощностей и ослабление ограничений потребления электроэнергии.

Наиболее активно торгующиеся фьючерсы на алюминий на Шанхайской фьючерсной бирже в понедельник выросли в цене на 1,4%, до 18 775 юаней за тонну.

Поддержку котировкам также оказывает ослабление доллара, делающее металлы, номинированные в американской валюте, более доступными для держателей иных валют.

Цены на алюминий на LME в последнее время снижались: с 26 января они упали на 9% на фоне резкого увеличения запасов. За последние 30 дней объем запасов алюминия на складах LME подскочил на 56%.

Поддержку котировкам металлов на LME в понедельник также оказали признаки улучшения ситуации на рынке недвижимости Китая. По результатам опроса, продажи жилой недвижимости в 16 китайских городах выросли по итогам третьей недели подряд. Меры поддержки сектора недвижимости и снятие карантинных ограничений помогают стабилизировать спрос.

Между тем медь на LME торговалась с повышением на 0,6%, по 9037,50 доллара за тонну, цинк подорожал на 0,7%, до 3079 долларов за тонну, свинец подскочил на 2,1%, по 2107,50 доллара за тонну, никель вырос в цене на 1,4%, до 26 155 долларов за тонну, в то время как олово прибавило 2%, до 26 685 долларов за тонну.