МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Британский фунт в понедельник немного снизился против доллара США и торговался без изменений против евро в ходе спокойной сессии перед ожидаемым во вторник выходом предварительного составного индекса менеджеров по снабжению (PMI) Великобритании, который даст больше ориентиров относительно состоянии британской экономики, сообщает Reuters.

К 11.30 по Гринвичу пара фунт/доллар США торговалась с понижением на 0,1%, по 1,20320, а пара евро/фунт торговалась без особых изменений, по 0,88810.

Опубликованные в понедельник данные Rightmove показали, что цены на недвижимость в Великобритании показали наименьший рост в отчетном месяце, когда обычно наблюдается большой рост, обусловленный сезонными факторами.

Едва ощутимый рост цен на недвижимость вместо падения может быть позитивным сигналом для рынка жилья, указывающим на более мягкую посадку для экономики, чем прогнозировали многие аналитики, сообщили в Rightmove.

Рынок ждет мартовского заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое пройдет на следующей неделе, при этом инвесторы оценивают вероятность повышения ставки на 25 б.п. в 80%. В настоящее время ставка находится на отметке 4% после десяти повышений подряд с конца 2021 года.

Трейдеры на этой неделе будут внимательно изучать комментарии членов Комитета Банка Англии по денежно-кредитной политике Сэма Вудса и Кэтрин Манн в надежде увидеть намеки на следующий шаг центрального банка, продолжающего борьбу с инфляцией.

В центре внимания также остаются признаки прогресса в отношении возможного соглашения по пересмотру североирландского протокола, но пока эти новости не оказали заметного влияния на фунт, отмечают аналитики ING.

"Евроскептики в Консервативной партии, включая бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, попытаются помешать какому-либо прогрессу. (Премьер-министру Риши) Сунаку не захочется полагаться на голоса оппозиционных лейбористов", — написал аналитик ING Крис Тернер.

Он указал на денежно-кредитную политику как на главный фактор для фунта. "Пара евро/фунт будет оставаться в диапазоне, а пара фунт/доллар будет торговаться в зависимости от тренда доллара", — отметил Тернер.