МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Нефтяные цены по-прежнему растут на ожиданиях повышения спроса в Китае, продолжения сокращения добычи крупных производителей нефти и планов России по снижению предложения, передает Reuters.

Около 13.53 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подорожали на 1,16 доллара, или 1,4%, до 84,16 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на нефть WTI, экспирация которых произойдет во вторник, выросли в цене на 1,09 доллара, или 1,4%, до 77,43 доллара за баррель.

Аналитики ожидают, что импорт нефти в Китай в 2023 году достигнет рекордного максимума на фоне повышения спроса на топливо и введения в эксплуатацию новых НПЗ.

"Росту цен на нефть (в понедельник), вероятно, способствует оптимизм относительно спроса в Китае. Это вполне закономерно, учитывая, что эта страна является крупнейшим импортером нефти в мире, и ожидается сильное восстановление ее экономики после отмены карантинных мер", — отметил Крейг Эрлам, старший рыночный аналитик OANDA.