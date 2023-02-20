МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Московская биржа учтет сведения ЦБ РФ о долях владения акциями компаний РФ недружественными нерезидентами при определении весов акций в индексе Мосбиржи, говорится в сообщении торговой площадки. ЦБ ждет годовую инфляцию по итогам первого квартала в 3,6 процента

"В соответствии с рекомендациями рабочей группы индексного комитета биржа планирует применить новый подход для определения весов акций в индексе Мосбиржи (IMOEX). Данный подход предусмотрен методикой расчета индексов акций Московской биржи… и предполагает использование дополнительных весовых коэффициентов, рассчитываемых на основе информации о доступности ценных бумаг для совершения сделок", — говорится в сообщении.

"В качестве такой информации будут использованы сведения Банка России о долях владения акциями российских компаний со стороны нерезидентов из недружественных стран. Биржа провела моделирование весов акций в индексе Мосбиржи (IMOEX) и индексе РТС (RTSI) на основе актуальной базы расчета по состоянию на 8 февраля 2023 года с применением нового подхода", — добавляет торговая площадка.

Например, с учетом этого подхода доля акций "Газпрома" вырастет с 13,69% до 14,48%, "Лукойла" — с 12,2% до 14,32%, доля обыкновенных акций Сбербанка снизится с 13,83% до 12,17%, а его привилегированных акций — повысится с 1,32% до 1,55%.