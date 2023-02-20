МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника повысился на 0,68%, следует из данных Московской биржи. Росстат оценил снижение российской экономики в 2022 году в 2,1 процента

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов поднялся на 0,68%, до 2183,57 пункта, долларовый РТС — на 0,14%, до 921,51 пункта.