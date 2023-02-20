МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером стабилизировалась после небольшого роста, пока рынки пребывают в ожидании сигналов о дальнейшей политике Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии эксперта.

По состоянию на 20.33 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex символически растет на 0,55 доллара, или на 0,03%, до 1 850,75 доллара за тройскую унцию. Ранее утром стоимость золота достигала 1 856 долларов за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дорожает на 0,43%, до 21,808 доллара за унцию.

На среду запланирована публикация протокола февральской встречи Федрезерва. Рынки надеются получить подсказки насчет дальнейших изменений учетной ставки. Так, политика ФРС влияет на доллар, что, в свою очередь, сказывается на стоимости золота. Более дешевый доллар делает золото доступнее для инвесторов, которые владеют другой валютой, и наоборот. По данным CME Group, 79% аналитиков прогнозируют повышение учетной ставки на мартовском заседании на 25 базисных пунктов, до 4,5-4,75% годовых.

"Рынок воспринял и дисконтировал два повышения ставки, возможно, даже третье повышение ставки на 25 базисных пунктов", — приводит портал MarketWatch слова старшего стратега по акциям LPL Financial Куинси Кросби (Quincy Krosby). "Сейчас рынок задается вопросом: "Какова траектория политики ФРС?", — заключила эксперт.