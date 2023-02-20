МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрылись без единой динамики в понедельник, на фоне выходных в США наблюдался малый объем торгов, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,12%, до 8 014,31 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,16%, до 7 335,61 пункта, немецкий DAX — на символические 0,03%, до 15 477,55 пункта.

Торги в США в понедельник не проводятся по случаю празднования Дня президентов.

"В отсутствие американских торгов в связи с Днем президента на рынках Европы была тихая и сдержанная сессия", — цитирует агентство Франс Пресс главного рыночного аналитика CMC Markets UK Майкла Хьюсона (Michael Hewson).

Во вторник инвесторы будут оценивать европейскую макростатистику. Аналитики ожидают, что композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны в феврале, по предварительной оценке, вырос до 50,6 пункта с 50,3 пункта месяцем ранее. А индекс доверия инвесторов к экономике Германии, согласно прогнозам, в этом месяце увеличился до 22 пунктов с 16,9 пункта в январе.