МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник утром слабо снижается, в то время как рынки ожидают публикации протокола февральского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. В ФРС заявили, что отчет по инфляции "почти совпал с ожиданиями"

По состоянию на 7.50 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex уменьшается на 4,15 доллара, или на 0,22%, до 1 846,15 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,5% — до 21,707 доллара за унцию.

В среду ожидается публикация протокола февральского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, документ может содержать подсказки о дальнейшей кредитно-денежной политике. По данным CME Group, 81,9% аналитиков в марте ожидают повышения учетной ставки в США вновь на 0,25 процентного пункта, до 4,75-5% годовых.

В ожидании очередного повышения учётной ставки, а также возможных "ястребиных" сигналов от ФРС о политике в дальнейшем укрепляется доллар — в частности, по отношению к евро и иене. А это само по себе негативный фактор для золота: драгметалл становится менее доступным для обладателей иных валют, кроме того, долларовые активы, главным образом гособлигации США, выступают альтернативным золоту направлением "надёжных" инвестиций.