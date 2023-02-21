МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Цена меди во вторник опускается, следует из данных торгов. Удорожание доллара сдерживает котировки промышленного металла. Доллар укрепляется в преддверии выхода макростатистики

По состоянию на 7.55 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дешевел на 0,32% — до 4,165 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 1,71%, до 9 141,5 доллара, алюминия — на 2,93%, до 2 457,5 доллара, цинка — на 2,22%, до 3 126 долларов.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,17%, до 104,04 пункта. Укрепление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, менее доступными при покупке в другой валюте.

Одним из важных факторов для рынков на этой неделе остается протокол февральского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Документ будет опубликован в среду и может содержать сигналы о дальнейших планах регулятора по монетарной политике. Решения ФРС отражаются на курсе доллара, который влияет на сырьевые цены.