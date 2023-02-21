МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть Brent во вторник снижаются после роста в понедельник. Как сообщает Reuters, опасения относительно замедления мировой экономики и снижения спроса на топливо в условиях активного повышения процентной ставки ФРС поспособствовали фиксации прибыли.

Трейдеры ожидают публикации протоколов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), намеченной на среду. Данные по базовой инфляции в США усилили опасения относительно длительного повышения процентной ставки.

Около 05.12 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 96 центов, или 1,1%, до 83,11 доллара за баррель. Мартовские фьючерсы на нефть WTI, экспирация которых произойдет во вторник, оставались без изменений, на 76,34 доллара за баррель.

В понедельник американские рынки были закрыты в связи с праздником. Наиболее активно торгующиеся апрельские контракты на нефть WTI выросли на 2 цента, до 76,57 доллара за баррель.

"Цены на нефть Brent находятся в середине торгового диапазона. Некоторые инвесторы фиксируют прибыль на опасениях относительно дальнейшего повышения процентной ставки, тогда как другие по-прежнему ожидают роста цен ввиду надежд на восстановление спроса в Китае", — отметил Сатору Ёсида из Rakuten Securities.

"Котировки, вероятно, будут оставаться в узком диапазоне до тех пор, пока не появятся более четкие признаки будущего направления денежно-кредитной политики в США и темпов восстановления экономики Китая", — добавил Ёсида.

Импорт нефти в Китай в 2023 году, вероятно, достигнет рекордного максимума, а спрос в Индии, являющейся третьим по величине импортером нефти в мире, увеличится на фоне более ограниченного предложения. В центре внимания рынка находится денежно-кредитная политика США, являющихся крупнейшей экономикой в мире.

По словам некоторых аналитиков, цены на нефть могут вырасти в ближайшие недели ввиду дефицита предложения и восстановления спроса, несмотря на повышение процентной ставки в США.

"Спрос на российскую нефть в Китае восстановился к уровням, наблюдавшимся в начале военной спецоперации на Украине", — отметил Эдвард Мойя, аналитик OANDA.

"Страны Запада будут пытаться оказать давление на Китай и Индию, чтобы они не искали альтернативных поставщиков, и это может поспособствовать более ограниченному предложению на нефтяном рынке", — добавил Мойя.

Россия планирует сократить добычу нефти в марте на 500 000 баррелей в день, или примерно на 5% от объема производства нефти, на фоне потолка для цен на российскую нефть и нефтепродукты, введенного странами Запада.