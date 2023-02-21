МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник держатся в узком диапазоне, так как инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии публикации экономических данных США, которые могут повлиять на дальнейшую стратегию Федеральной резервной системы, передает Reuters.

Около 05.30 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,1%, до 1838,57 доллара за унцию. Котировки держатся в диапазоне в семь долларов. Фьючерсы на золото на COMEX снизились в цене на 0,2%, до 1846,40 доллара за унцию.

Высокие процентные ставки способствуют снижению спроса инвесторов на такие активы, как золото, не приносящие гарантированного дохода.

"Цены на золото несколько стабилизировались, поскольку рынки пытаются понять, не учли ли они в ценах склонность ФРС к жесткой денежно-кредитной политике слишком быстро", — отметил стратег-аналитик OCBC Кристофер Вонг.

Цены на золото ранее в этом месяце достигли максимума с апреля 2022 года, а затем упали примерно на 6%. Ряд экономических данных США указал на устойчивые экономику и рынок труда, спровоцировав опасения относительно более длительного повышения процентной ставки ФРС.

Публикация протоколов последнего заседания ФРС намечена на среду. На рынках ожидают, что центробанк повысит процентную ставку выше 5% к маю. Ожидается, что процентная ставка достигнет пика 5,305% в июле.

"Для дальнейшей коррекции цен на фоне жесткой денежно-кредитной политики ФРС нужен новый катализатор, и поэтому в центре внимания рынка находится индекс цен на личное потребление (PCE)", — отметил Вонг из OCBC. Индекс PCE является предпочитаемым ФРС индикатором инфляции.

"Рост индекса PCE может поспособствовать усилению повышательного момента на рынке доллара и оказать давление на котировки золота, однако неожиданное снижение индекса может поспособствовать восстановлению цен", — добавил Вонг.

На этой неделе также выйдут данные по ВВП США.

Индекс доллара вырос на 0,2% против корзины других основных валют, что делает золото более дорогим для иностранных покупателей.

Цены на серебро снизились на 0,1%, до 21,71 доллара за унцию, платина подешевела на 0,4%, до 923,28 доллара за унцию, а палладий упал в цене на 0,9%, до 1497,13 доллара за унцию. Цены на эти три металла отступили от почти 7-дневных максимумов, достигнутых в понедельник.