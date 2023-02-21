МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Цены на медь в Лондоне во вторник падают на фоне опасений относительно вялого спроса в Китае. Тем не менее трейдеры и инвесторы надеются на восстановление потребления, сообщает Reuters.

Около 05.39 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME снизились в цене на 0,7%, до 9077 долларов за тонну. Котировки отступили от более чем 2-недельного максимума, достигнутого в ходе предыдущей сессии.

Наиболее активно торгующиеся мартовские фьючерсы на медь на Шанхайской фьючерсной бирже выросли на 1%, до 69 740 юаней за тонну.

Надежды на восстановление спроса в Китае после отмены карантинных мер оказывают ценам поддержку. Между тем некоторые участники рынка теперь ожидают, что это восстановление спроса начнется в марте, тогда как ранее оно ожидалось в феврале.

"Спрос несколько повысился за прошедшие две недели, однако он еще не вернулся к норме, поэтому рынок чувствителен к повышению цен на медь", — отметил Хэ Тяньюй, аналитик CRU.

"Большинство людей полагает, что это (восстановление спроса) произойдет в середине или конце марта, или же в начале 2-го квартала", — добавил аналитик.

Повышение цен на медь привело к тому, что некоторые потребители стали закупать ее в больших объемах. Производители изделий из меди ожидают, что стимулирование экономики Китая и ее восстановления поддержат спрос на их продукцию.

Цены на медь на LME подскочили примерно на 15% за первые две недели января, затем за месяц снизились примерно на 9%, и теперь остаются в диапазоне 8700-9200 долларов за тонну.

Потребителям меди потребуется некоторое время, чтобы приспособиться к повышению цен, однако со временем им придется приспособиться к ним, добавил Хэ.

Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME снизились в цене на 0,5%, до 2446 долларов за тонну, цинк подешевел на 0,6%, до 3107 долларов за тонну, цены на свинец упали на 0,3%, до 2148,50 доллара за тонну, а олово подорожало на 0,3%, до 26 780 долларов за тонну.