МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Управляющая компания "Альфа-капитал" первой в России получила лицензию участника рынка ценных бумаг в Индии и прямой доступ на рынок ценных бумаг страны, следует из пресс-релиза компании. Москвич купил "волшебную" бумагу за 23 тысячи долларов

"Управляющая компания "Альфа-Капитал" первой в России получила лицензию участника рынка ценных бумаг в Индии…. Совет по ценным бумагам и биржам Индии зарегистрировал УК "Альфа-Капитал" как иностранного портфельного инвестора, который может самостоятельно совершать операции на локальном фондовом рынке, открывать брокерский и банковский счета. В частности, теперь "Альфа-Капитал" может участвовать в торгах на индийских биржах NSE и BSE, которые входят в число крупнейших мировых торговых площадок", — говорится в релизе.

Уточняется, что в рамках процесса по получению лицензии компания заключает соглашение с индийским провайдером Orbis Financial Corporation по предоставлению депозитарных услуг.

"В текущей ситуации, когда российские инвесторы оказались фактически отрезаны от рынков иностранного капитала, расширение возможностей за счет выхода на рынки дружественных географий особенно востребовано нашими клиентами. Доступ на прямые торги рынка Индии открывает широкие перспективы: это одна из ведущих развивающихся экономик мира, которая заинтересована в привлечении российских инвесторов", — отметила глава УК "Альфа-капитал" Ирина Кривошеева.

УК "Альфа-капитал" — одна из крупнейших компаний на рынке управления активами. Компания была создана в 1996 году и занимается управлением активами частных, институциональных и корпоративных инвесторов.