МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил утренний рост, несмотря на достаточно негативный внешний фон, следует из данных торгов на Московской бирже. НАУФОР призвала расширить доступ к торгам акциями стратегических компаний

Индекс Мосбиржи к 11.18 мск увеличивается на 0,56%, до 2195,9 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,18%, до 923,35 пункта. В начале торгов индекс Мосбиржи поднимался в пределах 0,25%.

В лидерах роста котировок — акции ММК (+1,94%), ТМК (+1,59%), "Северстали"(+1,44%) "Газпрома" (+1,16%), привилегированные (+1,11%) и обыкновенные (+0,77%) акции Сбербанка. А снижаются в цене сильнее всего акции "Казаньоргсинтеза" (-0,53%), ИСКЧ (-0,44%), "Селигдара"(-0,34%) и расписки Globaltrans (-0,17%).

В то же время внешний фон в целом скорее негативен для торгов. Так, стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent снижается на 0,38%, до 83,75 доллара за баррель, фондовые биржи Азии закрыли торги разнонаправленно, а фьючерсы на основные американские индексы снижаются, как и основные европейские индексы.

Аналитики компании "БКС Мир инвестиций" обратили внимание на то, что сегодня инвесторы в России будут следить за посланием президента РФ Федеральному собранию, и политический фактор остается ключевым для российского рынка.

"Во второй половине дня заметное влияние на ход торгов в России способны оказать лишь важные внешнеполитические или корпоративные новости. Значимые для локального рынка акций иностранные статистические показатели сегодня публиковаться не будут. Объективным фактором риска для отечественных фондовых индексов сегодня и завтра выступает ожидаемое объявление очередного пакета санкций в отношении РФ со стороны Евросоюза", — добавляет Виталий Манжос из ИК "Алго-Капитал".