МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Президент Microsoft Брэд Смит на закрытых слушаниях во вторник попытается убедить антимонопольные регуляторы ЕС в том, что предложенная американским софтверным гигантом сделка по приобретению разработчика видеоигр Activision Blizzard за 69 млрд долларов приведет к усилению конкуренции на рынке, передает Reuters.

Смит возглавит делегацию из 18 топ-менеджеров, в состав которой также войдет глава подразделения видеоигр Microsoft Фил Спенсер, в то время как Activision будет представлять ее гендиректор Роберт Котик. Об этом говорится в документе Еврокомиссии, с которым удалось ознакомиться агентству Reuters.

Эти слушания позволят Microsoft, которая также выпускает игровые приставки Xbox, оценить настроения, преобладающие среди высокопоставленных антимонопольных чиновников ЕС и национальных регуляторов, а также юристов Еврокомиссии, прежде чем предлагать им меры для разрешения возникших антимонопольных вопросов.

Microsoft объявила о предстоящей сделке в январе прошлого года и надеется с ее помощью догнать таких лидеров рынка, как Tencent и Sony. Тем не менее компания столкнулась с сопротивлением со стороны регуляторов в Европе, Великобритании и США.

Sony, которая требует заблокировать сделку, направит для участия в слушаниях своего директора по видеоигровому контенту Джима Райана.

Кроме того, в слушаниях примут участие представители Google, дочерней компании Alphabet, и разработчика микрочипов Nvidia Corp, который также управляет собственным видеоигровым бизнесом, свидетельствует документ.

"Европейская комиссия в ходе своего расследования запросила наше мнение по данному вопросу. При необходимости мы продолжим оказывать ей всестороннее содействие, чтобы обеспечить учет всех мнений", — заявил представитель Google.

Европейская федерация разработчиков видеоигр (EGDF), которая ранее заявляла, что эта сделка позволит Microsoft бросить вызов Apple, Google и Tencent, также примет участие в слушаниях.

В числе других участников мероприятия — дистрибьютор видеоигр Valve, издатель видеоигр Electronic Arts, немецкий антимонопольный регулятор и его коллеги из Бельгии, Чешской Республики, Финляндии, Франции, Италии, Португалии, Испании и Швеции.