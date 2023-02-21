ЖЕНЕВА, 21 фев — ПРАЙМ. Швейцария в январе импортировала через Великобританию 5,6 тонны золота российского происхождения на сумму в 337 миллионов долларов, сообщила швейцарская таможня. "Полюс" снизил производство золота на шесть процентов

"Импорт из России в январе 2023 года составил 319 миллионов франков (344 миллиона долларов – ред.). Из этой общей суммы 312 миллионов франков (337 миллионов долларов – ред.) приходится на импорт золота российского происхождения через Соединенное Королевство (5662 килограмма)", — сказано в документе.

"Объем экспорта в Россию достигает 282 миллионов франков (304 миллиона долларов – ред.), из которых 247 миллионов приходится на химико-фармацевтическую продукцию", — добавляется в январском отчете.

Ранее Швейцария приняла один из пакетов санкций ЕС против РФ, который включал эмбарго на поставки золота — эта мера вступила в силу в начале августа. Тем не менее, как разъясняли позже швейцарские власти, золото которое было вывезено из РФ до введения эмбарго 4 августа и произведено российскими золотоперерабатывающими заводами до 7 марта 2022 года, не подпадает под санкции — это позволяет Швейцарии продолжать импортировать его через другие страны. СМИ узнали о швейцарских фирмах, прекративших работу в России

В январском отчете швейцарская таможня уточняет, что ввоз золота российского происхождения соответствует условиям, применимым на момент его импорта. Швейцария пользовалось этим условием и раньше — так, в августе, как сообщала РИА Новости пресс-секретарь Федуправления таможни и таможенной безопасности Швейцарии Донателла Дель Веккьо, импорт золота происхождения РФ в Швейцарию составил около 5,7 миллиона тонн на 323 миллиона долларов.

Дель Веккьо сообщала в январе, что Швейцария экспортировала в Россию в 2022 году химической и фармацевтической продукции — в этот сегмент входят и лекарства — на сумму почти 2,5 миллиарда долларов, примерно на 50% больше, чем годом ранее. А согласно данным таможни, общий импорт Швейцарией товаров из РФ снизился в денежном выражении на 47,5% по сравнению с 2021 годом, а экспорт Швейцарией своих товаров в РФ упал лишь на 5,9%.