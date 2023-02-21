МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы во вторник показывают снижение, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы обращают внимание на неоднозначную статистику, а также оценивают данные финотчетности компаний.

По состоянию на 14.07 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,28%, до 7 991,79 пункта, французский CAC 40 — на 0,59%, до 7 292,31 пункта, немецкий DAX — на 0,56%, до 15 391,35 пункта.

Ранее была опубликована статистика о деловой активности в еврозоне. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в феврале вырос сильнее прогноза — до 52,3 пункта, аналитики ожидали роста лишь до 50,6 пункта. Композитные индексы Германии и Франции также оказались лучше ожиданий.

А вот все три PMI промышленности оказались при этом слабее прогнозов и ниже 50 пунктов, что указывает на снижение экономической активности. В то же время индекс доверия инвесторов к экономике Германии в феврале вырос до 28,1 пункта, прогноз составлял 22 пункта.

Акции французской Engie дорожают на 4,5% после публикации финотчета. Компания сильно сократила чистую прибыль за прошлый год, но показатель EBITDA вырос на 30%. Бумаги HSBC Holdings в Лондоне дорожают на 3%, за прошлый год чистая прибыль банка выросла на 18%.

В то же время нефтегазовый и технологический секторы региона заметно проседают во вторник — на 1,9% и 1,7% соответственно. Акции Saipem дешевеют на 2,4%, BP — на 0,8%, Eni — на 0,6%.