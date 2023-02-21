МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник снижаются на фоне укрепления доллара США. Как сообщает Reuters, инвесторы ожидают публикации экономических данных США, которые позволят оценить дальнейшую траекторию процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 09.52 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,3%, до 1835,70 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,4%, по 1843,10 доллара за унцию.

Индекс доллара держится у 6-недельного максимума, делая золото, номинированное в американской валюте, более дорогим для держателей иных валют.

"Основным драйвером цен на золото остается сдвиг ожиданий вокруг дальнейших действий ФРС. Протоколы последнего заседания центробанка могут содержать сигналы относительно перспектив денежно-кредитной политики", — отметил Хан Тан, главный рыночный аналитик Exinity.

"Если экономика США останется устойчивой, процентная ставка ФРС может достичь пика на более высоком уровне, что расстроит быков на рынке золота", — добавил он.

В центре внимания рынка на этой неделе — протоколы январского заседания ФРС, которые будут обнародованы в среду, данные по ВВП США, которые выйдут в четверг и индекс цен расходов на личное потребление (PCE), публикация которого намечена на пятницу.

Цены на золото ранее в этом месяце достигли максимума с апреля 2022 года на отметке 1959,6 доллара, а затем упали примерно на 130 долларов. Ряд экономических данных указал на то, что экономика США сохраняет устойчивость.

"Инвесторы закладывают в ценах очередной виток более жесткой риторики ФРС, в связи с чем доллар, вероятно, продолжит расти и оказывать понижательное давление на котировки золота", — считает Рикардо Евангелиста, старший аналитик ActivTrades.

Высокие процентные ставки способствуют снижению спроса инвесторов на такие активы, как золото, не приносящие гарантированного дохода.

Между тем свежие данные свидетельствуют об ускорении роста деловой активности еврозоны в этом месяце. Это снова позволяет говорить о том, что европейская экономика сможет избежать рецессии.

Во вторник также будут опубликованы предварительные составные индексы менеджеров по снабжению (PMI) для производственной сферы Великобритании, Франции и США. Трейдеры будут внимательно следить за этими данными, чтобы оценить влияние жесткой денежно-кредитной центральных банков на деловую активность.

Цены на серебро выросли на 0,2%, до 21,79 доллара за унцию, платина подорожала на 0,1%, до 927,30 доллара за унцию, а палладий упал в цене на 1,1%, до 1494,25 доллара за унцию.