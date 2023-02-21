МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы во вторник показывают снижение, следует из данных торгов. Рынки продолжают ожидать, что Федеральная резервная система (ФРС) США будет и дальше повышать ставки на фоне по-прежнему высокой инфляции.

По состоянию на 14.22 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,79% — до 33 597 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,93%, до 12 274,75 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,79%, до 4 055,25 пункта.

Внимание трейдеров сохраняется вокруг политики ФРС по ставке. В среду ожидается публикация протокола февральского заседания Федрезерва, документ может содержать подсказки о дальнейшей монетарной политике центробанка.

По данным CME Group, 79% аналитиков в марте ожидают повышения учетной ставки в США вновь на 25 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых. Ужесточение ФРС связано с высокой инфляцией, которая хоть и показывает замедление, но остается заметно выше целевых 2%. Тенденция к ужесточению поддерживает опасения по поводу рисков рецессии.

"Мы полагаем, что рецессия фактически неизбежна, но мы не верим, что она начнется раньше, чем где-то между началом и серединой 2024 года. Такая отсрочка может дать акциям пространство для ралли", — сказал телеканалу CNBC старший инвестиционный стратег BCA Research по США Даг Пета (Doug Peta).

Рынки также ожидают макростатистику. Позднее во вторник будут опубликованы данные рынка недвижимости в США. Аналитики полагают, что продажи жилья на вторичном рынке в стране в январе выросли на 2% к декабрю, до 4,1 миллиона. В четверг выйдет промежуточная оценка ВВП страны. Эксперты прогнозируют сохранение первоначальной оценки, которая предполагала рост на 2,9% в прошлом квартале в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).