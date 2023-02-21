МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Британский фунт укрепился во вторник на данных, которые неожиданно указали на рост деловой активности в стране, повышая вероятность того, что экономике удастся избежать глубокой рецессии, сообщило агентство Reuters.

Пара фунт/доллар США выросла на 0,4%, до 1,2088, а пара евро/фунт упала на 0,72%, до 0,8817.

Рост фунта наблюдается после того, как был опубликован предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (Composite PMI), который вырос в феврале до 53,0 против 48,5 в январе, преодолев пороговый уровень 50 впервые с июля.

Экономисты, опрошенные Reuters, ожидали, что в феврале индекс составит 49,0.

"Речь идет об еще одном индикаторе, указывающем на то, что экономика Великобритании оказалась более устойчивой, чем многие опасались в конце прошлого года, и это будет оказывать поддержку фунту в краткосрочной перспективе", — говорит Ли Хардман, стратег-аналитик MUFG.

"Вопрос в том, будет ли этот рост устойчивым, так как Великобритания по-прежнему имеет дело с серьезными проблемами", — добавляет он.

Улучшение ситуации в британской экономике стало драйвером роста фунта. Оно увеличивает вероятность дальнейшего повышения ставок Банка Англии в попытке взять инфляцию под контроль.

Данные по активности в Европе также оказались лучше прогнозов, но Хардман говорит, что рост фунта против евро частично вызван тем, что в отношении экономики Великобритании рынки были настроены более пессимистично, чем в отношении еврозоны.

Согласно отдельным данным, опубликованным ранее в течение дня, в январе в Великобритании был неожиданно зафиксирован профицит госбюджета.