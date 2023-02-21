МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем растет почти на 1,4% после того, как пессимистичные ожидания инвесторов от послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию не оправдались, следует из данных торгов на Мосбирже и комментариев аналитиков. План с дефицитом бюджета в 2023 году сохранится, заявил Силуанов

Индекс Мосбиржи к 15.54 мск растет на 1,35%, до 2213,09 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,91%, до 929,88 пункта. Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent снижается на 0,58%, до 83,58 доллара.

"К середине торговой сессии российские индексы прибавляют более 1%. Пессимистичные ожидания инвесторов от послания Путина Федеральному собранию не реализовались, хотя президент и объявил о том, что Россия приостанавливает участие в договоре о стратегических наступательных вооружениях", — говорит аналитик ФГ "Финам" Ксения Лапшина.

"Российский рынок сегодня в первой половине дня находился в ожидании послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. В целом, вопреки присутствию некоторой степени нервозности во время послания президента, не было озвучено явно негативных неожиданных для рынка новостей, российский рынок находился в зоне роста в момент выступления президента по широкому кругу эмитентов", — отмечает аналитик по российским акциям УК "Ингосстрах-Инвестиции" Анна Михайлова.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

В лидерах роста котировок оказались бумаги НМТП (+3,93%), отыгрывающие заявление президента о выстраивании логистических коридоров внутри России и развитии портов Черного и Азовского морей, расписки Polymetal (+4,38%), привилегированные акции "Мечела" (+3,67%), акции ММК (+3,3%), "Северстали" (+2,73%) и НЛМК (+2,64%).

Также существенный рост показали котировки эмитентов строительного сектора, поднимающиеся на предложении Путина запустить программу льготного арендного жилья для сотрудников ОПК. Бумаги ПИКа выросли на 3,48%, "Эталона" — на 3,34%, "Самолета" — на 2,63%, акции ЛСР подорожали на 2,42%.

Акции "Полюса" растут на 1,13%. Ранее во вторник компания опубликовала производственные результаты за 2022 год. По итогам года компания снизила производство золота на 6%, до 2,6 миллиона унций (79 тонн). Аналитики Альфа-банка нейтрально оценивают результаты компании.

Рост также показал банковский сектор, отыгрывающий заявления Путина о том, что российские банки работают устойчиво и стабильно, а прибыль банков по итогам 2022 года можно считать приличной. Обыкновенные акции Сбербанка выросли на 2,24%, привилегированные — на 2,59%,расписки TCS Group ("Тинькофф банк") — на 1,41%, акции ВТБ — на 1,14%.

Снижаются лишь обыкновенные и привилегированные акции "Лензолота" (-4,07% и —2,73% соответственно), а также бумаги "Казаньоргсинтеза" (-0,42%).

ПРОГНОЗЫ

Михайлова считает, что на горизонте ближайших дней возможны некоторое усиление геополитических рисков на фоне планируемого введения новых санкций Евросоюза против РФ и негативная реакция рынка на это.

"Индекс Мосбиржи откатился от ближайшего сопротивления 2226–2235 пунктов. Сегодня и в ближайшие дни ожидаются внутренние и внешние политические события, в том числе связанные с новыми антироссийскими санкциями. Если они не преподнесут неприятных сюрпризов, а ситуация на мировых рынках серьезно не ухудшится, мы можем уже на этой неделе попытаться пробить данное техническое препятствие", — оценивает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

"Уверенный прирост российского рынка акций указывает на высокую вероятность позитивного завершения текущих торгов. Поэтому мы ожидаем закрытия индекса Мосбиржи в районе 2200-2235 пунктов, с повышением в пределах 0,7-2,4% по итогам дня", — заключает Виталий Манжос из "Алго-капитала".