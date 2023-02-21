МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Доллар США во вторник держался около 6-недельных максимумов, в то время как евро попал под давление после того, как данные показали сокращение активности в производственной сфере еврозоны в этом месяце, хотя рост активности в секторе услуг, который более чувствителен к инфляции, ограничили потери единой европейской валюты, сообщило агентство Reuters.

Британский фунт нацелился на самый значительный дневной рост за пять недель против евро после более сильных, чем ожидалось, данных по деловой активности в Великобритании.

Евро в последние пару недель был склонен к снижению против доллара, особенно после того, как сильные данные по американскому рынку труда и признаки устойчивой инфляции в США увеличили вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системы до более высокого уровня, чем многие ожидали ранее.

Пара евро/доллар на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,3% по сравнению с уровнем закрытия предыдущего торгового дня, по 1,0649. Евро потерял почти 2% своей стоимости против доллара с начала февраля. Пара евро/японская иена выросла на 1,5%, а пара евро/фунт торговалась почти без изменений.

Индекс доллара в феврале вырос почти на 2%, что нацелило его на потенциально самый сильный месячный рост с сентября, когда он поднялся на 3,2%. Сейчас индекс находится около отметки 104, что ниже 6-недельного максимума 104,67, достигнутого в пятницу.

Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (PMI) еврозоны, который считается хорошим индикатором общего здоровья экономики, в феврале вырос до самого высокого уровня за 9 месяцев.

Кроме того, опубликованные во вторник данные показали, что индекс PMI для сферы услуг еврозоны достиг максимума с июня, а PMI для производственной сферы указал на более быстрое снижение активности в текущем месяце.

"Конечно производственные данные являются разочаровывающими, но я бы сказал, что данные по сфере услуг довольно позитивны", — отметил Джереми Стретч, глава валютно-стратегического отдела в CIBC Capital Markets.

Инфляция заработных плат обычно является более устойчивой в сфере услуг, и сильная активность в этом секторе указала бы на то, что Европейский центральный банк может с большей вероятность повысить процентные ставки, а это поддержало бы евро, сказал он.

Согласно данным экономического исследовательского института ZEW, опубликованным во вторник, настроения инвесторов в Германии в феврале улучшились более существенно, чем ожидалось, ввиду более высоких ожиданий относительно прибыли в энергетическом секторе и секторах, связанных с экспортом.

"Тон экономических данных в последнее время был позитивным, но в следующие несколько месяцев будет сложно понять, где мы должны быть на данной стадии цикла", — отметил аналитик Джим Рид из Deutsche Bank. — Нет сомнений в значительном улучшении ситуации ввиду снижения цен на газ и смягчения финансовых условий, но мы еще не знаем, каков будет полный эффект от проводимой денежно-кредитной политики в Европе и США".