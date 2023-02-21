МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Во вторник цены на золото снижаются на фоне роста доллара и доходности гособлигаций. Как сообщает Reuters, инвесторы ожидают публикации экономических данных США, которые позволят оценить дальнейшую траекторию процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 14.45 по Гринвичу спот-цены на золото снизились на 0,2%, до 1838,40 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,1%, по 1852,40 доллара за унцию.

Индекс доллара держится у 6-недельного максимума, делая золото, номинированное в американской валюте, более дорогим для держателей иных валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась к 3-месячному максимуму.

"Рынок сталкивается с медвежьими внешними факторами, что приводит к некоторому ослаблению склонности к риску, которое играет против золота и серебра", — отметил Джим Уайкофф, старший аналитик Kitco Metals.

"Впрочем, если продажи на фондовых рынках усилятся, привлекательность золота в качестве актива-убежища может возрасти", — добавил он.

В центре внимания рынка на этой неделе — протоколы январского заседания ФРС, которые будут опубликованы в среду. Опубликованные недавно экономические данные свидетельствуют об устойчивости экономики США, и на этом фоне инвесторы ожидают, что ФРС продолжит повышать процентные ставки.

На финансовых рынках полагают, что процентная ставка ФРС достигнет пика в июле на уровне 5,3% и будет оставаться около этой отметки оставшуюся часть года.

Повышение процентных ставок уменьшает инвестиционную привлекательность активов, не приносящих гарантированного дохода, таких как золото.

Кроме того, инвесторы будут следить за данными по ВВП США, которые выйдут в четверг, и индексом цен расходов на личное потребление (PCE), публикация которого намечена на пятницу.

Согласно таможенным данным, Швейцария в январе поставила Турции 58,3 тонны золота общей стоимостью 3,3 млрд швейцарских франков (3,6 млрд долларов). Это наивысший показатель за всю историю наблюдений, ведущуюся с 2012 года.

Между тем спот-цены на серебро выросли на 0,6%, до 21,87 доллара за унцию, платина подорожала на 0,8%, до 934,33 доллара за унцию, в то время как палладий подскочил на 1,3%, до 1530,06 доллара за унцию.