МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы заметно снижаются во вторник, рынки оценивают возможные дальнейшие действия Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.

По состоянию на 18.16 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) уменьшался на 1,5%, до 33319,83 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,69%, до 11589,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 1,38%, до 4023,95 пункта.

Эксперты отмечают, что на фоне последней макростатистики по стране, в частности по рынку труда и инфляции, трейдеры отбросили ожидания по смягчению политики Федрезерва, которые в последнее время способствовали ралли на рынках.

Следующее заседание ФРС США пройдет 21-22 марта. По данным CME Group, 76% аналитиков ждут повышения учетной ставки регулятором на 25 базисных пунктов, до 4,75-5%. Из этих данных также следует, что за последнее время увеличилась доля тех, кто ждет повышение на 50 базисных пунктов.

"ФРС не сигнализирует о том, что будет делать что-то отличное от того, о чем сообщалось ранее, но рынки не поверили. В начале года рынок был слишком расслаблен, думая, что нас ожидает изменение в политике. Сейчас данные оказались более сильными, и ФРС не изменила своих своих слов. Поэтому ранее мы получили ралли, а затем небольшое обратное движение", — сказал агентству Блумберг главный инвестиционный менеджер Kleinwort Hambros Фахад Камаль (Fahad Kamal).