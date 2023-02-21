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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230221/839879995.html
Российский рынок акций вырос на 1,3 процента за основную сессию
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Российский рынок акций в основную сессию вторника поднялся на 1,3%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,32%, до 2212,42... ПРАЙМ, 21.02.2023
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника поднялся на 1,3%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,32%, до 2212,42 пункта, долларовый РТС — на 0,81%, до 928,98 пункта.