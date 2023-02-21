МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника поднялся на 1,3%, следует из данных Московской биржи. Глава РСПП рассказал о разовом платеже бизнеса в бюджет

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 1,32%, до 2212,42 пункта, долларовый РТС — на 0,81%, до 928,98 пункта.