МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Власти китайской провинции Юньнань предписали производителям алюминия вновь сократить мощности из-за нехватки электроэнергии, передает Reuters.

Алюминиевые заводы в Юньнане и соседних провинциях и без того работали не на полную мощность, а некоторые из них сократили производство еще в сентябре. Это негативно влияет на объемы производства алюминия в Китае.

Мощности по производству алюминия в Юньнане могут быть сокращены еще на 740 000 тонн, согласно данным консалтинговой компании Mysteel. Объем выведенных ранее мощностей составляет 1 млн тонн.

Цены на алюминий получили поддержку на новостях из Китая. Трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME во вторник торговались по 2465,00 долларов за тонну, однако это значительно ниже январского максимума 2679,50 доллара.

Сейчас рынок может расслабленно взглянуть на проблемы в Юньнане, поскольку объемы запасов алюминия на складах LME и Шанхайской фьючерсной бирже растут.

Однако ситуация может измениться, поскольку спрос в Китае, как ожидается, резко вырастет после праздников и на фоне снятия карантинных ограничений.

Мощности алюминиевых заводов в Юньнане составляют примерно 5,25 млн тонн в год, что делает эту провинцию четвертой по производству данного металла после Шаньдуня, Внутренней Монголии и Синьцзян-Уйгурского автономного района.

С учетом ограничений подачи электроэнергии в соседних провинциях Гуйчжоу и Сычуань, также во многом питающихся гидроэлектроэнергией, среднегодовой коэффициент загрузки производственных мощностей в Китае упадет ниже 40 млн тонн впервые с марта 2022 года.

В августе прошлого года среднегодовое производство алюминия в КНР достигло пика 41,46 млн тонн, по данным Международного института алюминия (IAI).

Среднегодовой показатель производства металла в январе составил 40,50 млн тонн, что почти на 1 млн тонн ниже уровня 5-месячной давности.

Котировки на LME и SHFE довольно сдержанно отреагировали на ситуацию в Юньнане.

Запасы металла на складах указанных бирж стремительно растут, что позволяет смягчить последствия замедления производства в КНР.

Так, с начала этого месяца запасы на LME выросли на 237 325 тонн, до 581 300 тонн, что на 134 050 тонн, или 30%, выше уровней начала года.

В ближайшие три месяца восстановление китайской экономики сильнее всего отразится на алюминии, считают в Citi. По прогнозам банка, в краткосрочной перспективе цены на металл достигнут 2700 долларов за тонну или даже 3000 долларов.

В Goldman Sachs также настроены оптимистично: в этом году, по прогнозам банка, средние цены на алюминий достигнут 3125 долларов за тонну на фоне восстановления спроса в Китае и одновременного сокращения внутренних производственных мощностей.