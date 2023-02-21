МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть Brent во вторник потеряли более 1% в условиях волатильных торгов, сообщило агентство Reuters. Инвесторы фиксируют прибыль после роста в понедельник, поскольку сохраняющиеся сомнения в устойчивости роста мировой экономики нивелируют новости о сокращении добычи.

Около 15.56 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent снизились в цене на 1,13 доллара, до 82,94 доллара за баррель.

Мартовские фьючерсы на нефть WTI, экспирация которых произойдет во вторник, торговались с понижением на 24 цента, по 76,10 доллара за баррель. Апрельские контракты подешевели на 25 центов, до 76,30 доллара.

Динамика вторника "связана скорее с техническими факторами", считает Фил Флинн, аналитик Price Futures Group. "Похоже, на рынок оказывают давление все те же факторы, участники опасаются укрепления доллара и обеспокоены перспективами процентных ставок (ФРС)", — добавил он.