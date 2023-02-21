МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги вторника снижением на опасениях ужесточения монетарной политики мировых центробанков на фоне сильной экономической статистики, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,46%, до 7 977,75 пункта, французский CAC 40 – на 0,37%, до 7 308,65 пункта, немецкий DAX – на 0,52%, до 15 397,62 пункта.

Трейдеры во вторник оценивали экономическую макростатистику. Композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, по предварительной оценке, в феврале вырос сильнее прогноза — до 52,3 пункта, аналитики ожидали роста лишь до 50,6 пункта. Композитный индекс PMI США также вырос за прошедший месяц по предварительной оценке – до 50,2 пункта с 46,8 пункта месяцем ранее.

По словам аналитиков, сильная статистика вызвала опасения на рынках относительно более "ястребиной" политики мировых центробанков, для которых данные являются сигналом устойчивости экономики.

"В последнее время мы снова находимся в периоде "хорошие новости – это плохие новости" для акций, и сегодняшние данные PMI по Европе и США, оказавшиеся лучше прогнозов, привели к широкомасштабным продажам на основе тезиса "высокие ставки надолго", — сказал агентству Франс Пресс старший рыночный аналитик трейдинговой онлайн-платформы IG Джошуа Махоуни (Joshua Mahony).