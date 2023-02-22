МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Китайский юань в среду упал до самого низкого уровня за 7 недель, так как на него оказывало давление укрепление доллара США, сообщает Reuters. Неожиданное восстановление деловой активности в США дало повод ожидать, что ФРС будет поддерживать ставки на высоком уровне дольше, чем ожидалось, и оказало поддержку американской валюте.

По словам аналитиков, при отсутствии экономических данных Китая на этой неделе тон торгам по юаню в основном задает динамика доллара США.

В начале торгов пара доллар США/оффшорный юань превысила 6,9 и достигла самого высокого уровня с 4 января. Пара доллар/континентальный юань открылась на 6,8792, а к середине сессии торговалась по 6,8930.

В этом месяце континентальный юань упал на 2%, почти полностью нивелировав рост на 2,2% в январе, когда он укреплялся на позитивных настроениях, вызванных открытием Китаем своих границ.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс для пары доллар/юань на уровне 6,8759 против 6,8557 во вторник. Допускаются колебания пары в течение дня на 2% выше или ниже срединного курса.

Индекс доллара снизился до 104,083 против предыдущего закрытия 104,176.

Американская валюта получала поддержку со стороны неожиданного восстановления деловой активности в США.

Предварительный составной индекс менеджеров по снабжению (Composite PMI) S&P Global в феврале вырос до 50,2, после того как в течение семи месяцев подряд он находился ниже отметки 50, отделяющей рост активности от ее спада.

"Предварительный индекс менеджеров по снабжению (PMI) для сферы услуг Великобритании и данные США, которые оказались выше прогнозов, показывают, что эти экономики могут выдержать дальнейшее повышение ставок", — говорит Кристофер Вонг, стратег-аналитик OCBC Bank.

В настоящее время рынок фьючерсов указывают на то, что ключевая ставка ФРС в июле достигнет 5,36%, а к концу года — 5,18%.

Тенденция повышения процентных ставок в США и в других странах, включая Австралию и Европу, продолжит оказывать понижательное давление на азиатские валюты за исключением японской иены, добавляет Вонг.