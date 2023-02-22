МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются третью сессию подряд на ожиданиях, что протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы (ФРС) будут содержать сигналы относительно дальнейшего повышения процентных ставок, сообщает Reuters. Перспективы увеличения стоимости заимствований усиливают опасения по поводу замедления мировой экономики и сокращения спроса на топливо.

Около 07.21 по Гринвичу апрельские фьючерсы на нефть Brent торговались с понижением на 30 центов, по 82,75 доллара за баррель, после снижения на 1,2% во вторник. Апрельские фьючерсы на нефть WTI упали в цене на 38 центов, до 75,98 доллара за баррель. Во вторник произошла экспирация мартовских фьючерсов на нефть WTI: они закрылись с понижением на 18 центов.

ФРС в среду опубликует протоколы январского заседания. Трейдеры будут пристально изучать их, чтобы оценить масштабы дальнейшего повышения процентных ставок после того, как данные указали на устойчивость экономики и рынка труда США.

Повышение процентных ставок оказывает поддержку доллару США, что в свою очередь делает нефть, номинированную в американской валюте, более дорогой для держателей иных валют.

Тем не менее другие данные по экономике США подают тревожные сигналы. Так, продажи на вторичном рынке жилья в США в январе упали до минимума с октября 2010 года, продемонстрировав снижение по итогам 12-го месяца подряд. Это самая длинная серия месячных снижений с 1999 года.

"Усиливающиеся опасения по поводу рецессии ограничивают потенциал роста цен на нефть, однако рынок сохраняет осторожный оптимизм на фоне восстановления спроса на топливо в Китае", — отметила Серена Хуан из Vortexa.

Между тем аналитики, опрошенные Reuters, полагают, что коммерческие запасы нефти в США на отчетной неделе выросли. Увеличение запасов может усилить опасения относительно спроса.

Тем не менее ожидания сокращения мирового предложение и увеличения спроса в Китае сдерживают темпы снижения цен. Аналитики полагают, что объемы импорта нефти в Китае в 2023 году достигнут рекордного максимума на фоне растущего спроса на топливо и ввода в эксплуатацию новых НПЗ.

Кроме того, в Китае ожидается рост туризма. Летний туристический сезон, как прогнозируется, будет загруженным и активным: путешественники устремятся к туристическим местам после того, как власти сняли локдауны.

Китайские PetroChina и Unipec забронировали 10 супертанкеров для импорта нефти из США в следующим месяце, что эквивалентно примерно 20 млн баррелей, отмечает Дэниел Хайнс, стратег-аналитик ANZ Bank. По его словам, это может говорить об увеличении спроса на топливо в Китае.