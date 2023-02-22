МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Инвесторы перебарщивают, учитывая в котировках более существенное повышение процентных ставок на основании сильных данных по экономике США и недавних сигналов ЕЦБ, сказал в среду управляющий центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гало, передает Reuters.

"В прогнозах пика ключевой ставки наблюдается повышенная волатильность, — сказал он в интервью газете Les Echos. — Другими словами, с четверга рынки немного перебарщивают".

По словам Вильруа, ставки могут достигнуть пика к концу лета, но ЕЦБ не обязан повышать их на каждом заседании до сентября.