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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230222/839885957.html
В ЕЦБ заявили, что рынки перебарщивают, ставя на ужесточение политики
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Инвесторы перебарщивают, учитывая в котировках более существенное повышение процентных ставок на основании сильных данных по экономике США и недавних сигналов ЕЦБ, сказал в среду... ПРАЙМ, 22.02.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Инвесторы перебарщивают, учитывая в котировках более существенное повышение процентных ставок на основании сильных данных по экономике США и недавних сигналов ЕЦБ, сказал в среду управляющий центрального банка Франции Франсуа Вильруа де Гало, передает Reuters.
"В прогнозах пика ключевой ставки наблюдается повышенная волатильность, — сказал он в интервью газете Les Echos. — Другими словами, с четверга рынки немного перебарщивают".
По словам Вильруа, ставки могут достигнуть пика к концу лета, но ЕЦБ не обязан повышать их на каждом заседании до сентября.