МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Цены на золото в среду держатся у флэтовой линии. Как сообщает Reuters, инвесторы занимают выжидательную позицию в преддверии публикации протоколов заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которые могут внести ясность относительно дальнейших темпов повышения процентной ставки.

Около 10.53 по Гринвичу спот-цены на золото оставались на 1833,30 доллара за унцию. Фьючерсы на золото на COMEX торговались у флэтовой линии, на 1842,50 доллара за унцию.

"В центре внимания рынка находятся протоколы заседания ФРС, которые выйдут позже в среду. Если они укажут на опасения относительно повышения инфляции или ее устойчивости, цены на золото могут оказаться под давлением", — отметил Сяо Фу из Bank of China International.

Котировки золота очень чувствительны к повышению процентной ставки в США, так как оно увеличивает альтернативные издержи держания этого драгоценного металла.

Между тем, учитывая активность центральных банков на рынке золота во второй половине прошлого года, "если цены опустятся ниже 1800 долларов за унцию в ближайшие недели, некоторые центробанки могут возобновить покупки", добавил Фу.

Опубликованные в последнее время сильные данные США усилили ожидания нескольких повышений процентной ставки ФРС и оказали давление на котировки золота, которые за истекший период этого месяца снизились на 4,9%.

Спот-цены на серебро снизились на 0,1%, до 21,81 доллара за унцию, а платина подорожала на 0,2%, до 944,40 доллара за унцию.

Палладий упал в цене на 1,8%, до 1498,09 доллара за унцию.