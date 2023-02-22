МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Доллар США в среду немного вырос, продолжив торговаться около 6-недельных максимумов на фоне сильных данных по американской экономике, передает Reuters.

Опубликованные во вторник данные показали, что индикатор деловой активности в США неожиданно восстановился в феврале, достигнув самого высокого уровня за 8 месяцев. Индекс активности в еврозоне тоже вырос, достигнув 9-месячного максимума.

Признаки экономической силы США во вторник побудили трейдеров учесть в котировках дальнейшие повышения процентных ставок Федеральной резервной системы, что столкнуло американский фондовый индекс S&P 500 вниз на 2%, а доллар — вверх на 0,3%.

В среду пара евро/доллар торговалась с понижением на 0,15%, по 1,063, что чуть выше 6-недельного минимума 1,061, достигнутого в пятницу.

Индекс доллара вырос на 0,13%, до 104,28, оказавшись недалеко от 6-недельного максимума 104,67, зафиксированного в конце прошлой недели.

Внимание инвесторов переключается на протоколы последнего заседания ФРС, которые будут опубликованы в среду и могут дать новые ориентиры по поводу планов центробанка.

"Мы наблюдаем укрепление доллара в течение трех недель. Фундаментальным драйвером роста по сути является пересмотр ожиданий рынка относительно повышений ставок до более высоких уровней", — сказал Элвин Тан, глава азиатского отдела валютной стратегии в RBC Capital Markets.

"Это краткосрочный импульс и путь наименьшего сопротивления", — отметил Тэн. — Я бы не шел против тренда… на мой взгляд, вероятно продолжение этого роста."

Впечатляющий отчет по рынку труда США, вышедший в начале февраля, спровоцировал рост доллара. Кроме того, поддержку американской валюте оказала последовавшая за этим серия сильных экономических данных.

Трейдеры в среду прогнозировали, что процентные ставки ФРС достигнут пика на уровне 5,35% в июле, как показали данные Refinitiv, основанные на котировках рынка деривативов.

В начале февраля пик ставок ожидался на отметке чуть ниже 5%. ФРС повысила ставки до диапазона 4,50%-4,75% против 0,0%-0,25% в марте.

Инвесторы также повысили свои ожидания относительно ставок ЕЦБ. Deutsche Bank во вторник сообщил, что теперь ожидает повышения ставок до 3,75%, тогда как ранее ожидал их повышения до 3,25% с текущего уровня 2,5%.

Пара доллар США/японская иена упала на 0,2%, до 134,75 после роста более чем на 0,5% во вторник.

Пара британский фунт/доллар упала на 0,26%, до 1,208. Во вторник она выросла на 0,6% после выхода сильных данных Великобритании.

Темос Фиотакис, глава отдела валютной стратегии в Barclays, сказал, что все еще ожидает падения доллара к концу года.

"Мы наиболее близки к пику ставок, чем кто-либо. Ситуация с ценами на природный газ улучшается, как и состояние экономики Китая после ее открытия", — добавил он.

По словам Фиотакиса, эти факторы будут способствовать снижению доллара и росту пары евро/доллар до 1,12 к концу года, хотя падение до 1,04 представляется возможным в краткосрочной перспективе.

Пара новозеландский доллар/доллар США торговалась с повышением на 0,19%, по 0,623, после роста до внутридневного максимума 0,625 ранее в ходе сессии. Усиление новозеландской валюты было обусловлено повышением ставок Резервного банка Новой Зеландии, который также просигнализировал о намерении продолжить ужесточение денежно-кредитной политики.