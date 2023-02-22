МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Федеральной резервной системе необходимо уже в этом году вернуть инфляцию на траекторию, устойчиво ведущую ее к целевому уровню 2%, иначе возможно повторение ситуации, возникшей в 1970-х годах, когда процентные ставки приходилось поднимать вновь и вновь, сказал в среду президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, передает Reuters.

"Если инфляция не начнет замедляться, возникнет угроза повторения ситуации из 1970-х годов, когда попытки одолеть инфляционное давление затянулись на 15 лет", — сказал Буллард в интервью CNBC.

"Я всегда говорил, что надо действовать решительно сейчас, что надо взять инфляцию под контроль в 2023 году, — отметил он. — Сейчас хорошее время для борьбы против инфляции, поскольку рынок труда все еще силен".

Буллард по-прежнему считает, что повышения ключевой ставки ФРС до диапазона 5,25%-5,5% будет достаточно, чтобы добиться желаемого результата.

Ожидается, что протоколы последнего заседания ФРС, которые будут опубликованы позднее в среду, дадут представление о ходе обсуждений в руководстве центрального банка на тему уровня процентных ставок, которого необходимо будет достичь, чтобы замедлить инфляцию и охладить экономику, которая остается более сильной, чем ожидалось, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики.