МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. ЦБ РФ ограничил операции по торговым счетам двух физических лиц из-за их манипуляций на срочном рынке, которые привели к существенным отклонениям объема торгов, сообщил финансовый регулятор. В Банке России рассказали о борьбе с "нестандартными" схемами по ипотеке

"Банк России установил факты манипулирования рынком на организованных торгах ряда производных финансовых инструментов в период с 21 февраля по 23 сентября 2022 года. Сделки, заключенные между Заянчковским Алексеем Александровичем и Курчавых Натальей Леонидовной по предварительному соглашению, привели к существенным отклонениям объема торгов. Как показала проверка, данные сделки относятся к манипулированию рынком", — говорится в сообщении ЦБ.

"Заянчковскому А.А. и Курчавых Н.Л. направлены предписания о недопущении аналогичных нарушений в дальнейшем. Кроме того, к ним приняты меры в рамках административного производства и ограничены операции по их торговым счетам", — сообщил финансовый регулятор.

ЦБ РФ заявил также, что в целях предупреждения неправомерного использования инсайдерской информации и манипулирования рынком направил Московской бирже и "СПБ бирже" предписания о приостановлении совершения сделок и проведения операций на организованных торгах отдельным клиентам.