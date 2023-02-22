МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в основную сессию среды фактически не изменился, следует из данных торговой площадки. Недельная инфляция в России замедлилась до 0,06 процента

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов символически снизился, на 0,02 пункта, до 2212,4 пункта, долларовый индекс РТС — поднялся на 0,05%, до 929,43 пункта.