2023-02-22T19:11:31+03:00
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2023-02-22T19:11:31+03:00
2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230222/839890234.html
Российский рынок акций не изменился по индексу Мосбиржи за основную сессию
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https://россиясегодня.рф
Индекс Мосбиржи в основную сессию среды фактически не изменился, следует из данных торговой площадки. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов символически снизился, на 0,02 пункта, до... ПРАЙМ, 22.02.2023
индексы, рынки, новости, биржи
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи в основную сессию среды фактически не изменился, следует из данных торговой площадки.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов символически снизился, на 0,02 пункта, до 2212,4 пункта, долларовый индекс РТС — поднялся на 0,05%, до 929,43 пункта.