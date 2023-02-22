МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в среду вечером слабо снижается в преддверии публикации протокола Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.31 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 1,05 доллара, или на 0,05%, до 1 841,45 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 1,06% — до 21,652 доллара за унцию. Во вторник золото подешевело на 1%.

Позднее в среду будет опубликован февральский протокол ФРС, рынки надеются получить подсказки насчет дальнейшего повышения учетной ставки, в том числе о сроках возможного окончания серии повышений. Политика регулятора влияет на курс доллара, к которому чувствительно золото — чем дороже доллар, тем менее доступно золото для покупки в другой валюте, и наоборот.

Рыночный аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada), мнение которого приводит портал MarketWatch, считает, что повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов маловероятно, но рынки считают, что ФРС хочет "сохранить свою монетарную политику дольше, чем ожидалось в конце прошлого и начале этого года, из-за улучшения американских статистических данных и "прилипчивой" инфляции". Эксперт добавил, что доллар нашел хорошую поддержку, и это "основной фактор, оказывающий давление на золото, деноминированное в долларах".

Так, индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимается на 0,12%, до 104,3 пункта.