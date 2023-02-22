МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы закрыли торги среды преимущественно снижением перед публикацией протокола заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,6%, до 7 929,67 пункта, французский CAC 40 – на 0,13%, до 7 299,26 пункта, немецкий DAX символически вырос – до 15 397,65 пункта с уровня прошлого закрытия в 15 397,62 пункта.

Позднее, в 21.00 мск, Федрезерв опубликует протокол своего предыдущего заседания, из которого инвесторы рассчитывают получить подсказки относительно дальнейших действий регулятора. Как отметил рыночный аналитик Briefing.com Патрик О'Хэйр (Patrick O'Hare), которого цитирует агентство Франс Пресс, заседание проходило до выхода данных по рынку труда и инфляции в США, поэтому трейдеры будут больше обращать внимания на "ястребиные" сигналы.

"Соответственно, рынок должен быть более чувствителен к комментариям из протокола, подчеркивающим необходимость повышения ставок и поддержания их на высоком уровне на более длительный срок, чем к комментариям с более мягким подходом", – сказал О'Хэйр.

В среду европейские инвесторы также обратили внимание на данные Федерального статистического бюро Германии (Destatis), согласно которым годовая инфляция в стране по итогам января, по окончательной оценке, ускорилась до 8,7% с 8,6% месяцем ранее.