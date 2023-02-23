МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг растут в цене на фоне небольшого ослабления доллара, сообщает Reuters. Между тем перспективы длительного повышения процентной ставки в США ограничивают потенциал роста цен.

Около 07.08 по Гринвичу спот-цены на золото выросли в цене на 0,3%, до 1830,90 доллара за унцию. Фьючерсы на золото подешевели на 0,1%, до 1839,60 доллара за унцию.

Высокие процентные ставки делают золото менее привлекательным активом-убежищем и увеличивают альтернативные издержки владения этим драгоценным металлом.

Протоколы заседания Федеральной резервной системы (ФРС) просигнализировали, что руководители центрального банка, вероятно, продолжат повышать процентную ставку, чтобы замедлить инфляцию, однако хотели бы снизить темпы роста ставки.

"В ФРС заявили, что по-прежнему намерены бороться с (высокой) инфляцией и повышать процентную ставку, однако не так стремительно, как раньше… из-за этого цены на золото (накануне) немного снизились, а сегодня утром они консолидируются", — отметил Брайан Лан из GoldSilver Central.

Опубликованные в последние недели экономические данные свидетельствуют об устойчивости экономики США, и на этом фоне инвесторы ожидают, что ФРС продолжит ужесточать денежно-кредитную политику.

В среду президент ФРС-Сент-Луис Джеймс Буллард заявил, что повышения ключевой ставки ФРС до диапазона 5,25%-5,5% будет достаточно, чтобы добиться желаемого результата. Трейдеры ожидают, что процентная ставка достигнет пика 5,362% в июле и до конца года останется выше 5%.

Теперь инвесторы ожидают публикации индекса цен расходов на личное потребление (PCE), намеченной на пятницу.

"Если эти данные укажут на ускорение, а не на замедление инфляции, мы можем увидеть небольшое снижение цен на золото", — отметил Лан.

Индекс доллара снизился на 0,2%, сделав золото более дешевым для держателей других валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций в среду снизилась с 3-месячного максимума, достигнутого в среду.

Спот-цены на серебро прибавили 0,5%, до 21,61 доллара за унцию, платина подорожала на 0,5%, до 953,13 доллара за унцию, а палладий снизился в цене на 0,6%, до 1472,72 доллара за унцию.