МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. В среду цены на природный газ в США прибавили около 5% на прогнозах более холодной, чем ожидалось ранее, погоды. Кроме того, инвесторы закрывали короткие позиции после глубокого падения, передает Reuters.

Мартовские фьючерсы на природный завершили торги с повышением на 10,1 цента, или 4,9%, по 2,17 доллара за млн БТЕ. В ходе сессии котировки подскочили на 11,1%.

Ранее котировки ненадолго упали ниже 2 долларов, впервые с сентября 2020 года. В августе прошлого года цены на природный газ в США поднялись выше 10 долларов, однако с тех пор отступили вниз примерно на 80%.

Объем предложения вполне высокий, тогда как спрос слабый из-за умеренной погоды. В результате этого цены на газ упали до минимумов за несколько лет, отметил Томас Сааль из StoneX Financial Inc.

По оценкам Refinitiv, средняя добыча газа в континентальных штатах США в феврале составляет 97,4 млрд кубических футов в день против 98,3 млрд кубических футов в день в январе. В ноябре производство достигало рекордных 99,8 млрд кубических футов в день.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может вырасти до 120,6 млрд кубических футов в день против 119,4 млрд кубических футов в день на этой неделе, согласно оценкам Refinitiv.

Во вторник техасский регулятор одобрил возобновление работы двух из трех линий сжижения природного газа на закрытом с июня СПГ-терминале Freeport.

Впрочем, регуляторы и аналитики полагают, что полноценная работа терминала возобновится не ранее середины марта или позднее.

Позже в четверг Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует данные по запасам природного газа.

Аналитики, опрошенные Reuters, полагают, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) США на неделе 11-17 февраля снизились на 67 млрд кубических футов. Год назад запасы сократились на 138 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение для отчетного периода составляет —177 млрд кубических футов.

Если оценка аналитиков верна, общий объем запасов в ПХГ США составил 2,266 трлн кубических футов. Это на 15,4% выше среднего 5-летнего показателя.