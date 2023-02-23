МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги четверга преимущественно в минусе, свидетельствуют данные торгов. Акции eBay подешевели на постторгах более чем на пять процентов

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,11%, до 3 287,48 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,24%, до 2 154,73 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшился на 0,35%, до 20 351,35 пункта, южнокорейский KOSPI — вырос на 0,8%, до 2 439,09 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — сократился на 0,4%, до 7 285,4 пункта,

В Японии торги не проводятся в связи с выходным днем. Накануне японский Nikkei 225 упал на 1,34%, до 27104,32 пункта.

Основное внимание мировых рынков сохраняется вокруг политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Регулятор с прошлого года последовательно повышает ставку рефинансирования для борьбы с высокой инфляцией, что в то же время усиливает риски рецессии, такая ситуация отражается на мировых фондовых рынках. В марте ожидается еще одно повышение ставки.

В среду был опубликован протокол февральского заседания Федрезерва. В документе говорилось, что регулятор считает целесообразным дальнейшее повышение учетной ставки.

Позднее в четверг будет опубликована новая оценка ВВП США, которая учитывается ФРС при принятии решений о монетарной политике. Эксперты прогнозируют сохранение первоначальной оценки, которая предполагала рост на 2,9% в прошлом квартале в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).