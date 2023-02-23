МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Котировки пшеницы на CBOT в среду упали до почти месячного минимума, поскольку результаты проведенного Египтом тендера указывают на конкурентоспособность продукции из Причерноморья, отмечают аналитики. Кроме того, опасения относительно перебоев в поставках из Украины ослабли, сообщает Reuters.

Соя снизилась в цене на фоне фиксации прибыли и ожиданий роста конкуренции со стороны Бразилии, где прогнозируется рекордно высокий урожай. Кукуруза снизилась в цене вслед за пшеницей и соей.

Мартовские фьючерсы на пшеницу на CBOT завершили сессию с понижением на 14 центов, по 7,36 1/2 доллара за бушель. В ходе сессии котировки падали до 7,33 доллара, минимума с 24 января.

Мартовские фьючерсы на сою подешевели на 9 1/4 цента, до 15,39 1/2 доллара за бушель, в то время как мартовские контракты на кукурузу закрылись снижением на 6 1/2 цента, по 6,74 доллара за бушель.

Давление на котировки также оказало укрепление доллара США, которое может сделать американские сельхозтовары менее конкурентоспособными на мировом рынке. Индекс доллара вырос после того, как вышедшие недавно экономические данные ослабили опасения по поводу рецессии. Возникает беспокойство, что Федеральная резервная система (ФРС) может удерживать процентные ставки на высоких уровнях на протяжении более долгого времени.

Тендер, проведенный Египтом, напоминает о жесткой конкуренции со стороны пшеницы из Причерноморья. Российская пшеница оказалась самой дешевой по результатам тендера, в то время как самой дорогой оказалась пшеница французского происхождения. Поставщики пшеницы из США не участвовали в тендере.

По итогам тендера египетская госкомпания GASC приобрела 240 000 тонн российской пшеницы.

На котировки на CBOT влияют "цены на российскую пшеницу, и это наблюдается в течение некоторого времени", говорит Джек Сковилл, аналитик The Price Futures Group. "Российская пшеница намного дешевле американской", — добавил он.

Соя подешевела, поскольку инвесторы фиксировали прибыль. Кроме того, в Аргентине прошли дожди. Также давление на котировки оказывают ожидания того, что обильный урожай сои из Бразилии вскоре поступит на мировой рынок, отметил Сковилл.

Внимание инвесторов переключается на ежегодный форум Минсельхоза США, на котором будут озвучены предварительные прогнозы сева и урожая основных сельхозкультур в США в 2023 году. Форум стартует в четверг и продлится два дня.

Аналитики, опрошенные Reuters, ожидают, что площадь посевов кукурузы в этом году составит 90,9 млн акров против 88,6 млн акров в 2022 году, а соей будет засеяно 88,6 млн акров против 87,5 млн акров в 2022 году.