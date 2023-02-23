МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно поднимаются после выхода данных об инфляции в еврозоне, а также корпоративной отчётности, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в еврозоне замедлилась в январе до 8,6 процента

По состоянию на 13.27 мск британский индекс FTSE 100 снижается на 0,42%, до 7 897,25 пункта, французский CAC 40 — растёт на 0,29%, до 7 320,74 пункта, немецкий DAX увеличивается на 0,34%, до 15 452,95 пункта.

Трейдеры оценивают окончательные данные о замедлении инфляции в еврозоне. Годовой рост потребительских цен в зоне евро по итогам января замедлился до 8,6% (по итогам прошлого года было 9,2%). Предварительная оценка при этом предполагала замедление до 8,5%. А за январь потребительские цены в еврозоне снизились на 0,2%, как и ожидалось.

Тем временем бумаги Rolls-Royce Holdings подскакивают в цене на 20,6% после публикации финансовой отчетности. Так, базовый показатель выручки вырос в прошлом году на 16%, до 12,691 миллиарда фунтов, операционная прибыль — в 1,57 раза, до 652 миллионов фунтов, прибыль до налогообложения — в 5,7 раза, до 206 миллионов фунтов.

В то же время банковский сектор проседает на 1,6%, в том числе акции Standard Chartered и Barclays дешевеют на 2,8% и 0,5% соответственно, поскольку торгуются без дивидендов. По той же причине акции AstraZeneca теряют в цене 2% стоимости, GSK — 1,5%. Эти эмитенты, торгующиеся в Лондоне, и тянут британский FTSE 100 вниз.